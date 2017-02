Per Xavier Bellanca è buona la seconda: “Strumentalizzano i bambini”. Poi ci ripensa

La revisione questa volta è arrivata in tempi brevi evitando a Xavier Bellanca, social media della sindaca Chiara Appendino, un’altra figuraccia dopo quella in cui aveva in sostanza dato dell’“ignorante” ai torinesi in riferimento al pittore Manet (leggi qui). Stavolta “l’esperto” a cinquestelle di post e cinguettii ha detto la sua sulla querelle sull’acqua nelle mense scolastiche (leggi qui) condividendo una foto del profilo del Movimento Cinquestelle Torino collegata al comunicato stampa del gruppo consiliare sulla vicenda invitando a condividerlo.

“Ciao ragazzi,

questo è molto molto importante. Vi chiediamo di diffonderlo il più possibile perchè si stanno strumentalizzando i bambini per fini politici. È vergognoso. A un livello così basso non pensavo si potesse arrivare… e invece.”

Insomma, un’accusa pesante, rivolta probabilmente alle minoranze, nonostante la vicenda dell’acqua l’avessero tirata fuori i genitori stessi.

Probabilmente qualcuno ha avvertito dell’esagerato post Bellanca. O lui stesso ha capito di aver spinto troppo sull’acceleratore. E così è arrivato la seconda versione. Quella buona:

“Ci sono cose che devono essere chiarite subito. Facciamolo.”

Molto più soft e meno polemico del precedente.