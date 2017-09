Petizione degli studenti universitari per difendere il tram 6

di Michele Paolino

Gli studenti universitari attivi nella lista studentesca “Run Unito” stanno raccogliendo in questi giorni le firme per presentare una petizione al Consiglio Comunale e alla sindaca Appendino per evitare che le modifiche predisposte dall’Amministrazione al percorso del tram 6 possano aumentare disagi a chi frequenta le lezioni e le attività del Campus Einaudi di Lungo Dora Siena. «Due anni fa nasceva il tram 6, per aiutare gli studenti pendolari in arrivo a porta Susa a raggiungere il Campus Einaudi senza passare da Porta Nuova ed evitando loro i disagi dell’ormai famigerato bus 68», spiegano gli studenti.

«Ora questa amministrazione vuole modificare il percorso del 6 e non farlo passare più da Porta Susa, obbligando gli studenti a raggiungere Porta Nuova, dove saranno nuovamente costretti su bus sovraffollati e sottoponendoli, ancora, ad un viaggio poco piacevole e non sicuro» affermano i promotori della petizione. A loro parere il percorso del 6 va mantenuto per evitare un ulteriore carico di persone su un già pieno 68, per scongiurare l’accentramento di tutte le tratte per il Campus Einaudi a Porta Nuova e, infine, per impedire che un tram venga sostituito da un bus, meno sostenibile come costi nel lungo periodo.

Dunque, dopo quelle legate al tram 18 si prospettano, per la sindaca e per l’assessore La Pietra, nuove polemiche sulla riorganizzazione del servizio di trasporto pubblico che al momento non sembra viaggiare sul giusto binario.