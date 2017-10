Piano di rientro. Ricca: “Appendino resta un Fassino giovane”

di A.D.

Anche il capogruppo della Lega Nord Fabrizio Ricca dice la sua sul piano di rientro presentato questa mattina dalla sindaca Chiara Appendino e dall’assessore al Bilancio Sergio Rolando.

«Quello che ho sempre sostenuto dalla campagna elettorale ad oggi è finalmente emerso con chiarezza: Appendino è un Fassino più giovane e meno esperta» ha esordito Ricca, precisando come «Il piano di rientro presentato questa mattina è una manovra lacrime e sangue che non dà nessuna prospettiva per il futuro della città e dimostra la pochezza di una visione politica che vive per tirare a campare giorno dopo giorno».

Come già ribadito altre volte il capogruppo leghista ha chiesto le dimissioni di Appendino: «Torino ha bisogno di una guida sicura che possa traghettarla fuori dal fango in cui l’hanno trascinata 25 anni di mala amministrazione di centrosinistra e uno, ma che pesa per cinque, di Movimento 5 Stelle. Per questo le chiediamo di approvare il piano di rientro e poi dimettersi così da lasciar governare chi ha idee chiare e progetti per far tornare grande la nostra Torino».