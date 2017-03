Piano periferie: Appendino e Gentiloni firmano l’accordo da 18 milioni

Firmato l’accordo a Roma per la riqualificazione delle periferie. Chiara Appendino, insieme ad altri 23 sindaci tra cui Antonio Decaro di Bari, Dario Nardella di Firenze, Virginia Raggi di Roma e il primo cittadino di Napoli Luigi De Magistris, ha siglato un accordo nella sala dei Galeoni di Palazzo Chigi con il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni.

Insieme al premier c’era anche la sottosegretaria Maria Elena Boschi e il sottosegretario generale di Palazzo Chigi Paolo Aquilanti.

A Torino andranno i 18 milioni per le iniziative e i progetti per le periferie torinesi per il triennio 2017-2019, uno stanziamento dello Stato stabilito così come quello promesso da Matteo Renzi cioè il “Patto per Torino” diventato poi “Patto per il Piemonte“, di cui si attendono ancora gli sviluppi.

«E’ una grande opportunità – dice la sindaca del capoluogo piemontese, Chiara Appendino – con le periferie riparte Torino».