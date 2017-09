Piazza San Carlo, 136 richieste di risarcimento al Comune

di A.D.

Sono 136 le richieste di risarcimento arrivate al Comune di Torino per gli incidenti di piazza San Carlo del 3 giugno scorso, durante la finale di Champions League tra Real Madrid-Juventus. Incidenti che hanno causato un morto e 1500 feriti. A comunicarlo alla Sala Rossa l’assessore al Bilancio Sergio Rolando, dopo una interpellanza presentata dal consigliere dell’opposizione Alberto Morano. Le richieste di risarcimento sono arrivate entro il 30 agosto. Rolando ha spiegato che la copertura assicurativa della Città ammonta a 25 milioni mentre la franchigia, per il sinistro completo e non per singolo caso, è di 24 mila 500 euro.

“Le questioni connesse alle richieste di risarcimento e dei danni potranno essere definite dalla compagnia solo ad avvenuta conclusione delle indagini avviate e l’accertamento delle relative responsabilità”, ha detto l’assessore.