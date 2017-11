Piazza San Carlo, Appendino all’uscita dallo studio dell’avvocato: “Non ho ricevuto nulla”

di Andrea Doi

«Non ho ricevuto nulla e non ho nulla da commentare». Sono queste le parole della sindaca Chiara Appendino all’uscita dalla studio del suo avvocato Lugi Chiappero, in via Bertolotti 2.

La prima cittadina ha infatti precisato ai giornalisti che l’aspettavano fuori di non aver nessuna novità sulla notizia diffusasi stamattina di una chiusura indagini per i fatti di piazza San Carlo del 3 giugno scorso né tanto meno di aver ricevuto avvisi di garanzia da parte della Procura di Torino. «Quando ci saranno novità sarà mia cura comunicarlo pubblicamente come nel codice etico del Movimento 5 stelle» ha aggiunto la sindaca ribadendo di «essere serena e ho fiducia nella magistratura».

E a chi le chiede come mai fosse dal suo avvocato: «Ero dall’avvocato per commentare assieme a lui gli articoli usciti oggi sui giornali».