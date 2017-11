Piazza San Carlo, Appendino sarà interrogata martedì

di Giulia Zanotti

Saranno scaglionati da qui a fine mese gli interrogatori dei 20 indagati per i fatti di piazza San Carlo, con alcune giornate cruciali alla metà di settimana prossima, quando a presentarsi in Procura, martedì 14, sarà la sindaca Chiara Appendino. Lo stesso giorno verranno ascoltati anche il dirigente comunale Paolo Lubbia e il dirigente del Commissariato Centro Alberto Bonzano. Mentre mercoledì 15 sarà il turno della funzionaria del gabinetto della Sindaca Chiara Bobbio e il 17 dell’ex capo di gabinetto Paolo Giordana.

Un calendario fitto per i magistrati titolari del caso, Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo, che contano di ottenere già da questi interrogatori alcune risposte ai quesiti ancora insoluti su cosa sia successo quella drammatica notte di cinque mesi fa.

E così già domani saranno ascoltati i primi indagati, i membri della commissione di vigilanza Valter Pirillo, Giorgio Villani e Fulvio Trucano. Mentre si dovrà attendere fino a giovedì 23 per i vertici di Turismo Torino, Maurizio Montagnese e Paolo Bessone, i primi che hanno ricevuto l’avviso di garanzia già la scorsa estate. Chiuderanno il 29 e 30 novembre Marco Sgarbi, dirigente della Polizia Municipale, e Dario Longhin, funzionario dei Vigili del Fuoco.

Come detto i magistrati sperano di ottenere già delle risposte utili a ricostruire quanto accaduto in piazza San Carlo con questi interrogatori. In ogni caso l’inchiesta prosegue spedita e, come era stato sottolineato nei giorni scorsi dal procuratore capo Armando Spataro, l’obbiettivo della procura è di chiudere al più presto la fase delle indagini preliminari.