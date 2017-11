Piazza San Carlo e avvisi di garanzia, M5s: “Un giornalismo che alimenta clima di paura e sospetto”

Riceviamo e pubblichiamo

“È abbastanza triste notare che molti organi di stampa si sono sostituiti alla procura, inscenando processi mediatici e pensando di fare i magistrati.

Da 2 giorni si parla di ‘avvisi di garanzia in arrivo’, di ‘vertici della Città indagati a tutti i livelli’ ma, fino ad ora, nessun atto è stato notificato dalla procura che non ha neanche rilasciato alcuna dichiarazione.

Stiamo assistendo a un giornalismo che non può definirsi di inchiesta ma che sta solo alimentando un clima di paura e di sospetto e, speriamo, non perché siamo alla vigilia dell’importante appuntamento elettorale in Sicilia.

Come abbiamo dichiarato dal primo giorno abbiamo piena fiducia nella magistratura e siamo vicini alla Sindaca assediata e aggredita da un giornalismo che mai avremmo pensato di vedere in un Paese democratico.”

Ufficio Stampa Gruppo Consiliare M5S Torino