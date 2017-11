Piazza San Carlo, oggi interrogatorio di Appendino in Procura

di Andrea Doi

La sindaca Chiara Appendino è attesa per la giornata di oggi in Procura. La prima cittadina si presenterà davanti ai pubblici ministeri Antonio Rinaudo e Vincenzo Pacileo per essere interrogata sui fatti di piazza San Carlo, per i quali nelle scorse settimane ha ricevuto un avviso di garanzia, assieme ad altre venti persone, per omicidio, lesioni e disastro colposi.

Che l’interrogatorio di Appendino fosse vicino lo si sapeva già da giorni, infatti i pm contano di chiudere entro il mese l’audizione di tutti gli indagati. Già settimana scorsa sembrava che la sindaca dovesse essere ricevuta dai magistrati, mai lei stessa aveva smentito la notizia.

Ai magistrati Appendino, difesa dall’avvocato Luigi Chiappero, consegnerà una memoria.