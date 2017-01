PMT Pinerolo, la politica e le istituzioni non stiano alla finestra. Il passato insegna

di Giorgio Merlo

La drammatica notizia che la PMT di Pinerolo, fabbrica che produce macchine per cartiere con oltre 180 dipendenti, possa fallire definitivamente, è un segnale devastante per l’occupazione di questo territorio. Adesso, seppur in ritardo, serve una concertazione forte delle istituzioni e della politica che non possono continuare a stare alla finestra o limitarsi a commentare le notizie.

Al riguardo, ricordo sommessamente che proprio la ex Beloit Italia si trovò già in una situazione grave, se non peggiore, nel lontano 1999/2000 quando si dovette affrontare una realtà altrettanto fallimentare. Come parlamentare di collegio, con l’allora sottosegretario all’industria Gianfranco Morgando e il sindaco del tempo Alberto Barbero, riuscimmo a trovare una soluzione con un acquirente che rilevò macchinari, la manodopera e l’intera azienda riuscendo a far sopravvivere uno stabilimento che per decenni è stato un fiore all’occhiello per l’occupazione di questo territorio. Lo ricordo non solo perché siamo in una stagione dove il passato viene liquidato o rottamato, ma per il semplice motivo che la politica e le istituzioni non devono solo commentare ma soprattutto devono agire. Credo che questa volta, sulla situazione del futuro della PMT, ci sia stato un assordante silenzio e un imbarazzante immobilismo.