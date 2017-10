Polveri sottili oltre il limite, da mercoledì stop ai diesel fino a euro 4

di Giulia Zanotti

E’ previsto per mercoledì 17 ottobre alle 9 il primo stop alla circolazione dei veicoli diesel dovuta ai valori fuori norma delle polveri sottili registrate in questi giorni in città. Domani mattina sarà firmata l’ordinanza dalla sindaca Chiara Appendino che riguarderà l’ingresso e la circolazione in città tra le ore 8 e le ore 19 per i veicoli privati diesel fino all’euro 4, tutti i giorni, festivi compresi, fino a revoca del blocco.

Diversi gli orari per i veicoli commerciali: 8,30-14 e 16-19 dal lunedì al venerdì, 8.30-15 e 17-19 il sabato e nei giorni festivi.

Con la firma dell’ordinanza verranno resi noti anche esenzioni per categorie di persone e veicoli. Mentre potranno circolare tutti i mezzi con a bordo più di tre persone. Lo stop si è reso necessario dopo che le recenti misurazioni hanno dimostrato uno sforamento dei livelli massimi di polveri sottili nell’aria per sei giorni consecutivi.