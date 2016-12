Referendum, Di Battista a Torino: “Renzi vuole vincere sulla paura della gente”

di Bernardo Basilici Menini

«Se vince il No non arrivano le cavallette o le piaghe d’Egitto», dice Alessandro Di Battista, a Torino per la chiusura del Treno Tour per il No al referendum, che ha toccato 47 città in 23 giorni. «Renzi vuole spaventare le persone, vuole vincere con la paura – continua il parlamentare del Movimento Cinque Stelle – Ha spaccato il Paese in due, è imperdonabile».

«Speriamo tanto che vinca il No perché questa riforma dà potere a chi lo ha avuto fino adesso. Il Senato, come immaginato da loro, sarebbe formato per il 60% dal Pd, ma anche noi vogliamo contribuire a fare le riforme»

«Più che una campagna violenta, è stata una campagna piena di menzogne. La chiudiamo qui perché questa è una città importante, amministrata e bene da Chiara Appendino», spiega al popolo pentastellato arrivato in Piazza San Carlo.

«Spero che da lunedì – aggiunge Di Battista – si torni a parlare dei problemi della gente, perché nessuno durante il tour mi ha parlato della riforma, ma di lavoro e dei tanti problemi concreti che affliggono i cittadini».