Regione, Vignale lascia Forza Italia per Movimento Nazionale per la Sovranità

Gian Luca Vignale lascia Forza Italia e dà vita in Regione al nuovo gruppo consiliare di Movimento Nazionale per la Sovranità (Mns), il nuovo soggetto politico in cui sono confluiti Azione Nazionale e La Destra.

«I valori della destra sociale, in cui credo da sempre e per i quali mi impegno ancora oggi, hanno finalmente trovato casa, sabato a Roma, con la nascita di questa nuova formazione – spiega Vignale -. Ringrazio Forza Italia, per la libertà di movimento e lo spazio che mi sono stati offerti, ma questa per me è una scelta di cuore».

Vignale guarda ai prossimi appuntamenti elettorali, le amministrative di quest’anno, le politiche del 2018 e le regionali del 2019. Per tentare di riunire il centrodestra in vista di questi appuntamenti, oggi a Torino è in programma la prima riunione delle segreterie regionali di Forza Italia, Mns, Lega Nord, Direzione Italia, Udc e FdI. L’obiettivo, conclude Vignale, è quello di «gettare le basi del futuro centrodestra unito con il quale si potrà gareggiare per vincere ai prossimi appuntamenti elettorali».