Renzi a Torino: tra viaggi su Marte, Cottolengo e Italia-Spagna

di Bernardo Basilici Menini

Anche Italia-Spagna nel programma di Torino per Matteo Renzi. Il presidente del Consiglio sarà in visita domani nel capoluogo piemontese per “riparare“ ai tanti appuntamenti saltati negli ultimi tempi. Renzi visiterà anzitutto la piccola casa della divina provvidenza, il Cottolengo, poi pranzerà al grattacielo dell’Innovation Center, l’Intesa Sanpaolo.

Nel programma l’incontro all’Unione Industriale per discutere del futuro delle imprese, industria 4.0, e incontrare chi sta lavorando per la prima missione europea su Marte. Alle 17:30 verrà intervistato dal vicedirettore del quotidiano La Stampa Massimo Gramellini, infine, per lui, anche se non è ancora confermato dal cerimoniale, ci sarà la tribuna dello Juventus Stadium per la partita di qualificazione ai mondiali di calcio della nazionale azzurra, Italia-Spagna.