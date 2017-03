“Renzi non conosce l’altra Torino? Se per questo neppure Chiara Appendino”

La sindaca di Torino, Chiara Appendino, ha voluto stuzzicare l’ex premier Matteo Renzi, in città per la sua campagna alla corsa alla segreteria del Partito Democratico: «Ho saputo che è arrivato in pompa magna, ma non ho ancora avuto modo di incontrarlo. Nel caso sarebbe bene fare un giro insieme in una delle zone difficili della città, come via Germagnano», ha detto ai giornalisti.

La riposta alle parole della sindaca arriva non dal Pd, ma dalla Lega Nord: «Appendino invita Renzi a fare un giro in una delle zone, parole del sindaco, più disagiate della Città come via Germagnano forse perché nemmeno lei c’è mai stata e vuole rendersi conto di persona della situazione», spiega il capogruppo del Carroccio in Circoscrizione 6, Alessandro Sciretti.

«Da quando è stata eletta, infatti, la prima cittadina di Torino si è vista ben poco per le strade della nostra circoscrizione e ancor meno nei pressi del campo nomadi», conclude Sciretti.

