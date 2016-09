Renzi non viene a Torino: parteciperà ai funerali di Shimon Peres

di Andrea Doi

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi non sarà a Torino domani come previsto. Il presidente del Consiglio infatti parteciperà ai funerali di Shimon Peres l’ex presidente israeliano morto mercoledì a 93 anni. Alle esequie di stato che si svolgeranno nella mattina di venerdì a Gerusalemme parteciperanno tutti i leader mondiali: sono attesi il presidente degli Stati Uniti Barack Obama, quello francese Francois Hollande, il principe Carlo, il re spagnolo Filippo VI, il presidente tedesco Joachim Gauck.

Come detto Renzi rinuncia alla visita torinese, dove doveva partecipare all’incontro organizzato dall’unione industriale di Torino sul piano “Industria 4.0” insieme al ministro delle Sviluppo economico Carlo Calenda, incontro che si svolgeva al grattacielo San Paolo.