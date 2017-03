di A.D.

Le giornate torinesi di Renzi sono già iniziate, in anticipo rispetto ai programmi ufficiali. Stasera alle 18.00, infatti, il segretario del Partito democratico, che nel suo soggiorno torinese alloggerà all’hotel Le Meridien, incontrerà i volontari della sua campagna per congresso e primarie al padiglione 1 del Lingotto Fiere, per ringraziarli anticipatamente e organizzare il lavoro in vista del week end.