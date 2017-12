Revisori alla resa dei conti, convocati alla presenza di Appendino. Verrano chieste le dimissioni

di Andrea Doi

Quella di domani sarà l’ennesima giornata sul filo del rasoio a Palazzo di Città. Nel primo pomeriggio infatti, durante la commissione Bilancio, potrebbe esserci un faccia a faccia tra la sindaca Chiara Appendino e i Revisori dei Conti.

Il Collegio è stato convocato alla seduta in cui dovranno rispondere alla domande dei consiglieri comunali in relazione al loro parere non favorevole sul Bilancio Consolidato del 2016 la cui relazione è arrivata nella tarda serata di ieri (http://www.nuovasocieta.it/metropoli/bilancio-consolidato-2016-un-altro-parere-non-favorevole-dai-revisori/)

La sindaca, nonostante stia combattendo con l’influenza di cui è vittima da alcuni giorni, sarà presente. Invece è da vedere se saranno presenti Herri Fenoglio, Maria Maddalena De Finis e Nadia Rosso: per il momento non hanno risposto alla convocazione e già altre volte si è dovuta registrare la loro assenza.

Una giornata particolare dicevamo, soprattutto per i Revisori ai quali la maggioranza potrebbe chiedere proprio domani di fare un passo indietro e lasciare l’incarico.

Ormai tra amministrazione e il Collegio presieduto da Fenoglio dire che siamo ai ferri corti è usare un eufemismo: la varie “bocciature” e i pareri negativi sui bilanci hanno lasciato una scia di polemiche infinite, figlie di una battaglia tra le due parti che è arrivata anche negli uffici giudiziari.

Che la maggioranza pentastellata voglia la testa dei Revisori non è una novità. Da mesi, carte e regolamento alla mano, stanno studiano il modo per “liberarsi” di questo Collegio. La resa dei conti è vicina ora sarà da capire se loro si faranno da parte come gli verrà chiesto oppure il braccio di ferro continuerà.