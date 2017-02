Ricca (Lega nord) annuncia manifestazione contro il blocco del traffico

di Bernardo Basilici Menini

Il tema dello stop alla circolazione per fronteggiare lo smog non accenna a spegnersi e le diverse forze politiche di opposizione si scagliano contro il provvedimento della giunta Appendino. Tra queste anche Fabrizio Ricca, capogruppo della Lega Nord in Consiglio comunale, che annuncia dimostrazioni di piazza per protestare contro il provvedimento.

«Sabato mattina saremo davanti al Municipio per protestare contro l’inutile blocco dei diesel. La scelta dell’amministrazione che penalizza più di centosessanta mila persone e non mette in campo azioni concrete per l’abbattimento delle polveri sottili», dice l’esponente del Carroccio.

«Siamo e saremo al fianco di tutti i torinesi sempre, sopratutto quando chi governa fa finta di non vedere il problema e tutte le rilevazioni confermano che non sono le auto che causano gli sforamenti ma i riscaldamenti. Chiediamo a tutti i torinesi che vivono queste settimane di difficoltà di venire in piazza con noi così da poter esprimere in faccia al Sindaco tutta la loro approvazione per questo provvedimento folle», conclude Fabrizio Ricca.