Ricca, Lega Nord: “Appendino chiude il bilancio chiudendo gli asili”

Fabrizio Ricca, capogruppo in Comune per la Lega Nord, parte all’attacco dopo la delibera della Giunta Appendino che prevede degli interventi nell’area ex Isvor, tra via Monti e via Marenco, a Borgo Valentino.

Una variazione che cancellerebbe anche il progetto di un asilo nido.

«La fame di soldi e cemento della giunta Appendino sembra proprio non aver mai fine – commenta Ricca – Dopo aver costretto la sua maggioranza a votare una delibera dove si chiedeva di poter utilizzare gli oneri di urbanizzazione per spesa corrente e aver preventivato l’apertura di nuovi centri commerciali ieri hanno approvato una variazione al “permesso di costruire convenzionato” per l’intervento nell’area ex Isvor ».

Nella delibera precedente la variazione era prevista la costruzione di quattro palazzi, tre già ultimati. E di un asilo nido.

Commenta ancora Ricca: «Invece sindaco e vicesindaco ieri hanno scelto di non fare più l’asilo e farsi monetizzare il costo dello stesso». (leggi qui la delibera)

«In un momento come questo, dove le famiglie faticano a trovare asili liberi e quelli privati hanno rette folli la banda Appendino decide di chiudere il bilancio non facendo un asilo nido».

«Dovrebbero vergognarsi, una scelta del genere dimostra quanto siano lontani dalle esigenze dei torinesi ma sopratutto quanto siano già politicamente alla canna del gas a sono otto mesi dal loro insediamento. Abbiamo chiesto comunicazioni per il Consiglio di lunedì così da poter far cambiare folle idea», conclude il capogruppo della Lega Nord.

