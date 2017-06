Ricca (Lega Nord): “Appendino si assume le responsabilità? Contenti, ma vogliamo sapere chi ha dato Piazza San Carlo e perché gli abusivi vendevano indisturbati”

Il primo a raccogliere le parole di Chiara Appendino (LEGGI ARTICOLO) dove la sindaca si dice pronta ad assumersi le responsabilità su quanto accaduto sabato scorso in Piazza San Carlo durante la finale di Champions League Juventus-Real Madrid, è il capogruppo della Lega Nord in consiglio comunale Fabrizio Ricca: «Siamo contenti di sapere che Appendino è pronta ad assumersi le proprie responsabilità. Avendo lei la delega ai grandi eventi ed alla Polizia Municipale, ci aspettiamo di sapere chi ha dato l’ok per la sistemazione della piazza e per quale motivo i venditori abusivi abbiano venduto indisturbati, mentre chi arrivava con bevande proprie era costretto a abbandonarle al filtraggio».

«È arrivato però il momento di tirare fuori il nome del responsabile oppure di dimettersi. Non possiamo permetterci che a San Giovanni i torinesi abbiano anche solo un secondo di esitazione, e possano disertare la festa patronale per paura dell’incompetenza del proprio Sindaco», conclude Ricca.

Domani alle 12 in sala Musy le opposizioni in una conferenza stampa presenteranno la proposta di commissione comunale d’inchiesta sui fatti di Piazza San Carlo.

