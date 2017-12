Ricca (Lega Nord): “La Ztl prolungata danneggia il centro. Referendum cittadino per abrogare la delibera della giunta Appendino”

di Caterina Garda

Una raccolta firme per il referendum cittadino contro la Ztl prolungata. È la proposta del capogruppo della Lega Nord in Consiglio Comunale Fabrizio Ricca, dopo la notizia della delibera di giunta che prevede di estendere orari e pedaggi per l’ingresso in centro.

«La nuova Ztl estesa negli orari e con ingresso a pagamento non migliorerà nè la condizione del traffico cittadino nè aiuterà il commercio, come sostiene invece l’amministrazione» spiega Ricca, secondo il quale si tratta invece di «una delibera che mette in difficoltà i commercianti del centro già piegati dall’apertura di 17 nuovi centri commerciali e dai frequenti blocchi del traffico, e che svuota il centro di macchine per convogliare il traffico altrove». Da qui l’idea di lasciar decidere ai torinesi sulla Ztl in centro: «Come Lega Nord daremo il via a una raccolta firme per un referendum abrogativo della delibera, una volta che questa verrà deliberata. L’obiettivo è raccogliere 20mila firme e contiamo anche sull’aiuto di Ascom e Confesercenti che già si sono espressi contro la Ztl prolungata».

E sempre a sostegno dei negozi di prossimità Ricca ricorda alla amministrazione «la mozione presentata in consiglio per aumentare la Tari ai grandi centri commerciali e ridurrà al piccolo commercio che è sempre più penalizzato e in difficoltà».