Roberto Rosso (quasi) come Trump

di A.D.

Mentre sul territorio ruggiscono le prime leonesse d’Italia che hanno creato gruppi a sostegno del progetto di Fitto e Bianconi, “Direzione Italia”, lo stesso non si può dire per Torino e Roberto Rosso. Infatti, nelle foto di famiglia della filiale torinese della nuova sigla, scattate dopo la conferenza stampa di presentazione nella Sala dei Marmi del Comune, appare soltanto una donna, Grazia Poggio Sartori, consigliera della Circoscrizione I, quasi seminascosta tra otto persone ritratte dallo scatto.

La prima immagine che torna alla mente è quella di Donald Trump, ormai famosa, circondato da soli collaboratori uomini mentre firma i nuovi provvedimenti sull’aborto. Altra analogia, l’età media di chi circonda Rosso, come nel caso del presidente degli Stati Uniti, è abbastanza elevata. Ma veramente il centrodestra riparte senza considerare donne e giovani?

Non crediamo, forse si è trattato solo di un malinteso, dettato dalla fretta di presentare il nuovo soggetto politico, prima del 19 marzo, quando Fitto arriverà sotto la Mole per illustrare il suo progetto. Non sarebbe male se quel giorno, come leonessa, non ci fosse Grazia Poggio Sartori.