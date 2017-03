Rolando presenta il bilancio: “90 milioni di entrate in meno”

Secondo l’assessore al Bilancio Sergio Rolando il Comune di Torino avrà per il 2017 novanta milioni di euro in meno di entrate. «E non abbiamo neanche l’avanzo di amministrazione» ha spiegato. Così Rolando ha illustrato alla commissione Bilancio la manovra 2017 che porterà tagli in città come ad esempio i 5,8 milioni alla cultura, anche se Appendino che, ripetendo che questo è il primo anno che si approva un bilancio a marzo, ha precisato che nei prossimi mesi si cercheranno soldi per questo capitolo.

Pubblichiamo il bilancio in sintesi presentato oggi in commissione.

