Salone del Libro, Appendino: “Così rispondiamo a chi dice che non ci sarebbe stato”

«A chi diceva che il Salone del libro non ci sarebbe stato, rispondiamo che il Salone c’è e l’entusiasmo di oggi è la dimostrazione più grande».

Per la sindaca di Torino Chiara Appendino nonostante le polemiche resta uno dei suoi fiori all’occhiello dei primi cento giorni. Non nasconde quindi, davanti ai giornalisti, la sua soddisfazione per la XXX edizione che si terrà al Lingotto dal 18 al 22 maggio. «La risposta di oggi a questa conferenza – ha aggiunto Appendino – è straordinaria. Ci crediamo in tanti. E si vince quando si lavora tutti insieme. Noi come istituzioni facciamo la nostra parte».