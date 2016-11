“SCELGO NO” anche in Piemonte. Placido: “Renzi si comporta da capo Ultras”

di Emanuele Rebuffini

«Quanto avvenuto alla Leopolda è una vergogna, una pagina buia che non fa onore a chi ha fischiato, a chi ha permesso di fischiare e allo stesso Matteo Renzi che non ha preso le distanze. A chi lo fischiava dai loggioni, Petrolini rispondeva di non avercela con loro, ma con quelli accanto che non li buttavano di sotto. Non si è mai visto nella storia di un partito che si urlasse “fuori, fuori!” ad una parte dello stesso partito. Con il suo comportamento Renzi ha dimostrato la sua inadeguatezza e la bassa statura politica: non si sta comportando né da segretario di partito né da presidente del Consiglio, ma da capo Ultras della Curva Fiesole. Evidentemente c’è chi preferisce la compagnia dei professori, chi quella dei teppisti da stadio»: Roberto Placido, già vicepresidente del Consiglio regionale del Piemonte, è tra i promotori del Comitato regionale “SCELGO NO”, che in Piemonte raccoglie la sinistra del Partito Democratico che ha scelto di votare No al referendum costituzionale del 4 dicembre. Ed è doppiamente amareggiato dopo i fischi della Leopolda e dopo la decisione di Gianni Cuperlo di sottoscrivere il documento sull’Italicum: «In Piemonte tutti mi hanno confermato l’intenzione di andare avanti. La scelta di Cuperlo non ci sta creando problemi, certamente ha suscitato delusione e un po’ di arrabbiatura, ma credo che dopo quanto successo alla Leopolda, il primo ad essersi pentito sia stato proprio lo stesso Cuperlo».

Il Comitato regionale “SCELGO NO” si riunisce presso la SOMS (Società di Mutuo Soccorso) E. De Amicis, in corso Casale 134, a Torino (scelgonopiemonte@gmail.com), e sta organizzando volantinaggi, dibattiti ed iniziative come quella di martedì sera a Rivoli, dove Placido insieme a Giancarlo Caselli hanno presentato il libro di Antonio Ingroia “Dalla parte della Costituzione. Da Gelli a Renzi: quant’anni di attacco alla Costituzione” (Imprimatur).

Sono già stati aperti oltre 20 Comitati in tutto il Piemonte: nelle 8 Città capoluogo di Provincia (Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli) e in numerosi grandi e piccoli Comuni tra i quali Rivoli, Grugliasco, Settimo Torinese, Beinasco, Ivrea, Orbassano, Collegno, e in diverse Circoscrizioni di Torino (la 2, la 4, la 5 e la 6). «La risposta che stiamo ricevendo in queste ore – commenta Roberto Placido – è superiore alle aspettative, stiamo andando ritmo di un’apertura di un nuovo Comitato al giorno e vediamo il coinvolgimento di tanti giovani e di tante persone che arrivano non solo dal Pd, ma da una più ampia area di sinistra. Il Presidente nazionale è l’avvocato e prof. Guido Calvi, il portavoce è Stefano Schwartz, ma in Piemonte “Scelgo No” raccoglie soprattutto la sinistra del Pd che non intende avallare una riforma approssimativa, frettolosa e dai contorni non ben definiti. Il nostro obiettivo è dare voce e rappresentanza a tutti gli elettori, militanti, simpatizzanti del Pd e del centro-sinistra, in particolare a quel “popolo senza partito” formato da oltre 4 milioni di elettori di sinistra, donne e uomini che non votano più Pd, perché in questi ultimi anni lo hanno visto trasformarsi in un partito senza popolo».

E a chi vi accusa di cercare una rivincita del congresso e di essere ostili al Premier, cosa replicate? Placido: «Sono stupidaggini, se non provocazioni da parte di chi non vuole entrare nel merito delle questioni. Le rivincite di solito si cercano subito e non anni dopo e a qualche mese dal nuovo congresso che il partito si appresta a celebrare. Piuttosto pensare di mandare via dal Pd il penultimo segretario, Pier Luigi Bersani, mi pare un’operazione da pulizia etnica. Ma sappiamo che chi nel passato la pulizia etnica l’ha pensata e praticata, è stato poi condannato dai tribunali come dalla storia».

www.scelgono.it