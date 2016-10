Schellino smentisce Appendino : “Mai pensato di dare 300 euro a chi accoglie i senza tetto”

di A.D.

Dopo la promessa della sindaca, arriva il chiarimento-smentita dell’assessora al Welfare del Comune di Torino. Sonia Schellino ha messo i puntini sulle “i” per quanto riguarda i 300 euro al mese che Chiara Appendino, durante le celebrazioni di San Francesco, aveva detto sarebbero stati destinati ai torinesi che avrebbero accolto nelle loro abitazioni i senza tetto.

«Non abbiamo mai pensato di dare 300 euro a chi accoglie in casa un senza fissa dimora, si tratta del bando per il potenziamento dei servizi per i senza fissa dimora che, come sempre, è rivolto alle associazioni», dice Sonia Schellino a margine dell’incontro #homelesszero per la Giornata Internazionale alla Povertà.

«Non sarebbe saggio – aggiunge l’assessora – aprire le porte a chiunque si presenta per ospitare un senza fissa dimora in cambio di 300 euro. Certo sarebbe bello ci fossero associazioni in grado di inserire queste persone in una famiglia ma garantendo tutto un percorso di supporto che tuteli sia chi ospita che chi viene ospitato».

Per quanto riguarda la situazione sfratti secondo la Schellino «le richieste di sfratto sono tantissime e bisogna prendere dei provvedimenti». Poi ha aggiunto che «le risorse sono limitate».

«Il nostro impegno c’è ma non sempre riusciamo ad aiutare tutti», conclude l’assessora al Welfare.