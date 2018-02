Scontri Torino, Carretta (Pd): “Combattere il fascismo con la non violenza”

di Caterina Garda

La mattina dopo gli scontri tra manifestanti dei collettivi antifascisti che tentavano di impedire un comizio del candidato premier di CasaPound Simone Di Stefano e polizia anche il Partito Democratico interviene sulla vicenda attraverso il suo segretario provinciale Mimmo Carretta: «Ieri sera si è scritta una brutta pagina della nostra città. Gli scontri che si sono verificati sono un segnale doloroso, un campanello d’allarme per tutti noi. Il clima teso e il costante alzare il tiro in una campagna elettorale senza fine riaccendono tensioni sociali, odi, che parevano sopiti e che ci riportano ad altri periodi storici. Contrastiamo i neo fascismi con la non violenza, lasciamo ad altri metodi che non generano altro che ulteriore violenza».

« Come Partito Democratico Torinese abbiamo chiaro il nostro obiettivo: tornare a fare cultura, ribadire i valori che stanno alla base della nostra comunità, non lasciare a CasaPound spazio e visibilità. – prosegue Carretta – Oggi più che mai c’è bisogno di politica. Perché i fatti come quelli di ieri non si ripetano. Agli agenti feriti va la nostra solidarietà».