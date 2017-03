Segreteria Pd, 200 amministratori piemontesi scendono in campo per Orlando

di Giulia Zanotti

Sono circa 200 gli amministratori locali piemontesi che hanno dato il loro sostegno ad Andrea Orlando, candidato alla segreteria del Partito Democratico. E auesta mattina, sabato 18 marzo, al Circolo Canottieri Armida il comitato di Torino e provincia ha ufficialmente presentato l’appello sottoscritto per Orlando e che a due giorni dall’inizio della raccolta conta già 150 firme.

Unità, lavoro, giovani, Europa sono le parole chiave dei sostenitori dell’attuale ministro della Giustizia. E come hanno ribadito nella conferenza di presentazione: «Orlando è la figura che meglio può unire le diverse culture e anime del partito per rilanciare il Pd. Come Amministratori siamo convinti che sia necessaria una politica e un Pd che tornino a dare fiducia agli enti locali, che investano nelle città d’Italia e siano in grado di risanare la frattura con le aree periferiche. E’ necessario fermare l’oscillazione tra centralismo e localismo, con responsabilità, chiarezza dei compiti e sussidiarietà. Dopo una stagione in cui gli enti locali sembravano un costo da tagliare, è tempo di un nuovo grande investimento di fiducia».

A portare le loro motivazioni molti parlamentari piemontesi: da Cesare Damiano ad Antonio Boccuzzi, da Umberto d’Ottavio ad Anna Rossomando fino a Davide Mattiello. Oltre ad amministratori locali come la vicesindaca di Settimo torinese Elena Piastra e la vicecapogruppo Pd in Comune a Torino Chiara Foglietta. Ma anche molti personaggi del mondo intellettuale, accademico e imprenditoriale. Luca Sanna (rappresentante sindacale terzo settore), Anna Mastromarino (docente di diritto pubblico comparato), Federica Sanna (studentessa), Alessandra Gallo (sociologa) e Stefano Colombi (insegnante).

La raccolta firme per la mozione di Orlando prosegue e a sostenerla sono nati due coordinamenti. Uno regionale coordinato da Enzo Lavolta e con Giuliana Manica, Elena Ceretto e Giorgia D’Errico. Mente il coordinamento di Torino e provincia è composto da Giorgio Ardito, Caterina Romeo, Chiara Foglietta, Laura Seidita e Giorgio Merlo.