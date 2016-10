Si torna a parlare di scooter sharing. Tra le polemiche

di Bernardo Basilici Menini

La questione della mobilità sharing torna a tenere banco nella vita politica della città, con un’interpellanza presentata dal consigliere del Partito Democratico Carretta. Secondo il consigliere, infatti, nelle parole dell’assessora Lapietra non ci sarebbe nessuna chiara idea su come affrontare il tema. In particolare Carretta ha fatto riferimento alle dichiarazioni di Lapietra sul tema dello scooter sharing, «non si farà alcuna sperimentazione. Questo è un mezzo ingestibile».

Al j’accuse del consigliere l’assessore ha risposto che la mobilità alternativa sta avendo un ruolo di primo piano nella politica della giunta Appendino, soprattutto nei termini del carsharing elettrico e del bikesharing. Entrando nel merito della questione degli scooter, ha detto che sono partiti i confronti con le società proponenti e con le città che lo hanno già sperientato, per cercare di mettere in evidenza le ciriticità note. In particolare, nei progetti dell’assessora c’è quello di spostare dal tempo al chilometraggio il fattore che determina il costo del servizio per l’utente, in modo da evitare che chi guida e in particolare i giovani possano correre rischi di incolumità e sicurezza.

Dura la replica del consigliere Carretta: «Non riusciamo a capire quali siano i vostri intenti. Appendino da consigliera firmò la mozione per lo schooter sharing, mentre lei, dopo aver detto sui giornali che era ingestibile e che non si sarebbe fatto, adesso viene in aula e la pensa ancora diversamente».