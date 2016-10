Smat: “Il fondo non si tocca”. Appendino accusa: “È usata per battaglie politiche personali”. Per Lavolta è disastro annunciato. Napoli: “Amministrare è più difficile che promettere”

di A.D.

Chiara Appendino non potrà attingere al cento per cento del fondo di riserva di Smat. Con 77 voti contrari i sindaci dei comuni soci della Società Acque Torinesi hanno rispedito al mittente la richiesta della distribuzione straordinaria della riserva facoltativa di 8,4 milioni di euro. Trenta sono stati i voti favorevoli, quattro gli astenuti.

Il primo a commentare quanto accaduto è stato, attraverso i social, il consigliere comunale del Partito Democratico Enzo Lavolta: «Un disastro annunciato – scrive Lavolta – Chiara Appendino prova ad incassare i profitti dell’acqua pubblica e non ci riesce».

«77 Comuni contrari alla sua richiesta sono la dimostrazione dell’assenza di dialogo con i Comuni della sua Città Metropolitana», continua Enzo Lavolta. Il vicepresidente del consiglio Comunale di Torino conclude con amarezza che si tratta di «un grave danno per i conti della Città».

Usa il social anche Appendino per commentare a caldo la bocciatura.

«Qualche amministratore sta usando Smat per la sua personale battaglia politica – scrive su Twitter, la sindaca di Torino – Noi continuiamo a lavorare nel solo interesse dei cittadini».

«Appendino comincia a capire che amministrare è di gran lunga più difficile delle promesse in campagna elettorale – commenta il capogruppo di Forza Italia in Comune Osvaldo Napoli – I sindaci hanno dimostrato, al di là dell’appartenenza politica, di non accettare le proposte “torinocentriche” del Comune, che dimostra di non pensare affatto all’area metropolitana e hanno respinto le regalie proposte dal capoluogo».

«La sindaca sappia fare sintesi e coinvolga tutti», aggiunge l’esponente del centrodestra.