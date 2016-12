Smog a livelli record, nuovo stop alle auto Euro 3

di MDA

A Torino continua a persistere l’emergenza smog con un ulteriore peggioramento delle condizioni dell’aria. I livelli di polveri non solo superano i limiti di tolleranza ma sono risultati doppi rispetto a questi.

E’ stato quindi indetto, per mercoledì 28 dicembre, un nuovo blocco per i veicoli Euro3, diesel. Previsto lo stop dalle 8 alle 19 per il trasporto persone e dalle 8.30 alle 14 e dalle 16 alle 19 per il trasporto merci. Per chi non rispettasse il divieto si rischia una multa di 163 euro.