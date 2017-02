Smog a Torino, Euro 4 fermi da lunedì

di G.Z.

Da lunedì si prepara lo stop anche per i veicoli a euro 4 diesel a Torino, proprio nel giorno in cui entreranno in vigore le nuove regole anti smog approvate dalla giunta comunale.

Infatti, secondo i dati dell’Arpa, l’agenzia regionale per la protezione ambientale, la giornata di oggi potrebbe essere la settima consecutiva di valori superiori ai 50 microgrammi al metro cubo di Pm10. Ovvero, la condizione per cui scatta il divieto di circolazione a tutti i veicoli diesel precedenti all’euro 5.

La giornata di ieri ha fatto registrare gli 81 mcg/mc, oggi ne sono previsti 79 e nel weekend la situazione non dovrebbe essere differente. Se invece il Pm10 dovesse superare i 100 microgrammi per tre giorni consecutivi scatterà il blocco di tutti i tipi di veicoli.