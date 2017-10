Smog, apriamo pure le finestre e le porte senza timori. In Comune e Regione già lo fanno

di A.D.

Azioni di disobbedienza o Sergio Chiamparino è riuscito a convincere chi “risiede” a Palazzo di Città? Domanda che sorge spontanea dopo le foto pubblicate dal radicale Silvio Viale sui social in cui si vedono chiaramente le finestre di Palazzo di Città aperte nonostante l’invito dell’assessore all’Ambiente Alberto Unia di lasciarle chiuse insieme alle porte per evitare l’ingresso delle polveri sottili che da più giorni sono oltre il limite consentito, costringendo al blocco del traffico.

Il Governatore del Piemonte ha ridimensionato le parole allarmistiche e può essere che dal palazzo comunale gli abbiano subito dato retta. Sempre Viale ha pubblicato anche le foto di piazza Castello, dove anche nel Palazzo della Regione non ci sono timori a tenere i vetri aperti. Silvio Viale oltre agli scatti in queste ore sta usando anche l’ironia, uno dei tanti post recita: “Spiegate a Unia che dietro ai bus il pm10 è a 200. Le porte si aprono alle fermate, possiamo aprire i finestrini?”