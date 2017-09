Sondaggio Index Research: Appendino dal decimo al ventunesimo posto tra i sindaci più apprezzati

di A.D.

Non si tratta della classifica stilata del Sole 24 Ore mesi fa, in cui Chiara Appendino risultata la sindaca più amata d’Italia. Ma secondo la graduatoria semestrale di Index Research sui sindaci italiani più apprezzati Appendino, che sei mesi fa era la decimo posto, scende al 21esimo.

La prima sindaca in classifica è al 14 posto ed è Silvia Marchionini di Verbania. In cima alla classifica Index Città c’è l’ex deputato del Partito Democratico e sindaco di Firenze dal 2014 Dario Nardella. Al secondo posto, quello di Venezia, del centro destra, Luigi Brugnaro, che rispetto a un anno fa sale di due posizioni.

Scorrendo la classifica troviamo al 49 posto Beppe Sala, primo cittadini di Milano, e all’ottantottesimo posto Virginia Raggi.

Tornando all’Appendino, dunque, undici posizioni in meno. In attesa di capire se nella classifica del Sole 24 ore del prossimo gennaio risulterà ancora la più amata.