di Andrea Doi

Sono stati sorteggiati i nuovi revisori dei conti del Comune di Torino dopo le dimissioni del precedente collegio. Il sorteggio avvenuto ieri in Prefettura ha portato ai nomi di Vittorio Fenocchi, Roberto Ghiglione e Paolo Zoccola.

I tre commercialisti avranno ora il tempo di decidere se accettare o meno l’incarico e nel caso qualcuno rifiutasse si pescherebbe tra le riserve.

E chissà che non ci pensino un po’ più a lungo prima di accettare visto quanto accaduto ai predecessori arrivati alle dimissioni dopo essere stati per mesi al centro della polemica per i documenti in cui davano parere negativo ai bilanci della giunta Appendino e per una lettera di dimissioni in cui parlavano di pressioni e assenza di collaborazione da parte dell’amministrazione.