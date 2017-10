Sta per arrivare il “Baby Pit Stop”. Ecco le foto della “Sala Fasciatoio” di Palazzo di Città

di Giulia Zanotti

I lavori sono in corso, fasciatoio e poltrone sono già arrivate. Ancora pochi giorni e il “Baby Pit Stop” di Palazzo Civico sarà inagurato.

Si tratta di un’area di “sosta” per le mamme che hanno bisogno di cambiare o allattare il proprio bambino allestito nell’atrio del Comune di Torino, in fondo al cortile. L’iniziativa si inserisce nel progetto di Unicef Italia “Ospedali e comunità amici dei bambini”, e prosegue sulla strada inaugurata dalla sindaca Appendino qualche tempo fa con un post su Facebook in cui si incentivava i locali pubblici a fornirsi di fasciatoi.

«Una città a misura di famiglia ha bisogno di pensare il territorio in funzione delle sue esigenze; anche fuori dall’ambiente domestico talvolta è necessario trovare un luogo accogliente dove prendersi cura dei bambini e delle bambine. La Città si pone per prima il problema e offre uno spazio nel luogo più rappresentativo della comunità torinese, sperando che ciò sia da stimolo al moltiplicarsi di spazi simili in tutta la città», spiega Appendino.

Sull’iniziativa è intervenuto anche l’assessore alle Pari opportunità Marco Giusta. «Il Baby Pit Stop si inserisce nella costruzione della “Città a misura di bambini e bambine”. Per questo la Città di Torino ha avviato il progetto “Baby Friendly”, che intende creare spazi di accoglienza in edifici dell’Amministrazione comunale per la cittadinanza e le famiglie dedicati a questo scopo. Biblioteche civiche e Circoscrizioni sono in parte già attrezzati, altri spazi verranno via via offerti in altre sedi comunali. In generale, si afferma il principio dell’accoglienza negli spazi pubblici per chi deve occuparsi del proprio bambino o della propria bambina».