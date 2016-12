Stato di calamità: in arrivo 51 milioni.per il PIemonte. L’assessore Balocco: “Grazie Chiamparino”

di Moreno D’Angelo

Il Consiglio dei Ministri ha riconosciuto lo stato di calamità per le provincie di Cuneo e Torino per gli eventi meteorologici del 23, 24 e 25 novembre. Per far fronte ai gravi danni sono stati assegnati 51 milioni. «Un risultato importante – è il commento dell’assessore regionale ai Trasporti, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Difesa del Suolo Francesco Balocco – che ringrazia in prima persona Sergio Chiamparino perchè «ottenuto grazie al Presidente che lo aveva chiesto con forza e all’interessamento dei parlamentari del territorio». «Certo – aggiunge l’assessore – i fondi non saranno sufficienti a coprire i danni, che i nostri uffici hanno stimato in 317 milioni per gli interventi di somma urgenza e di urgenza e in 496.855.000 quelli necessari per il ripristino delle infrastrutture pubbliche danneggiate, ma copriranno almeno in parte gli interventi prioritari».

Intanto gli uffici regionali stanno completando il computo dei danni all’agricoltura e ai privati. Un risultato comunque positivo visto le emergenze per la sequela di eventi meteorologici ed i sismi che hanno colpito diverse zone della penisola in questo 2016