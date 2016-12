Suk a Ponte Mosca verso altre soluzioni. Luca Deri: “Soddisfatti”

di Bernardo Basilici Menini

Un consiglio aperto, lo scorso giovedì, per affrontare il tema del mercato di libero scambio, in via di transito verso Ponte Mosca. Alla Circoscrizione 7 hanno partecipato all’incontro oltre 300 persone.

Nell’incontro è emersa la posizione della giunta comunale, con l’intervento dell’assessore all’Integrazione Marco Giusta, che si è detto disponibile ad accogliere le istanze presentate da cittadini e Circoscrizione: «Porterò in giunta la proposta di rivedere la situazione e lavoreremo per trovare altri spazi».

Positive le parole di Luca Deri, il presidente della settima circoscrizione: «Siamo soddisfatti. Ora attendiamo che nella prossima Giunta Comunale ci sia la delibera di revoca di quelle precedenti – dice Deri – Comunque la Circoscrizione ha già convocato per martedì 6/12 alle ore 18 una commissione dove sarà presentata la delibera di revoca delle deliberazione della Giunta Comunale sull’area Ponte Mosca da votare in Consiglio Comunale. Invitiamo, pertanto, i cittadini a essere presenti per monitorare la situazione».