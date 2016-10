Suk, si cambia: da ora in poi sarà itinerante

di Bernardo Basilici Menini

Un tema che appena entrato nell’agenda politica della città ha sollevato critiche, creato discussioni, dibattiti e conflitti. Adesso la giunta Appendino prova a intervenire cercando di regolarizzare il fenomeno. Sul tavolo c’è un rovesciamento dell’impostazione usata fino ad ora: il suk visto come un’opportunità e non come un problema, da incanalare piuttosto che controllare.

La delibera approvata oggi dalla giunta, proposta da Appendino e dagli assessori Giusta, Rolando e Sacco , trasferisce le “attività di libero scambio” del suk dal Canale dei Molassi e da via Monteverdi in diverse zone della città, a rotazione. Sostanzialmente il mercato non avrà una sola sede, ma sarà itinerante per tutta la città, con un possibile indennizzo verso le Circoscrizioni che lo ospiteranno. Non più quindi una sede fissa, ma tante aree urbane, volta per volta.

Dato che un progetto del genere richiederà un lungo tempo di studio e una revisione di non poco conto al regolamento che disciplina il mercato, per ospitare il suk è stata nel frattempo individuata l’area del “Ponte Mosca”, in angolo tra corso Giulio Cesare e il lungo Dora, a poche centinaia di metri dal mercato di Porta Palazzo. Una soluzione provvisoria fino a che i tempi e gli strumenti non saranno pronti per il nuovo assetto. La Città Metropolitana, proprietaria dell’area, si è già detta disponibile a concederla al Comune, dietro il pagamento dell’indennizzo.

Questo primo step dovrebbe avvenire nell’arco di poco tempo. Fino a quel momento, «per controllare il fenomeno nell’immediatezza, è necessario assicurare continuità, garantendo per un brevissimo periodo il proseguimento delle attività sulle aree attualmente utilizzate». Quindi, almeno per le prime settimane, in attesa di fare i bagagli, il Suk resta dov’è.

L’intero progetto, spiegano dalla giunta, nasce, come detto, dalla volontà di reinquadrare il fenomeno, cercando di ovviare ai problemi di cui si parla da tempo. «Se infatti il mercato da un lato risponde alle necessità di sussistenza, dall’altra conduce ad elevati livelli di conflittualità sociale». Inizialmente si era presa in considerazione l’idea di chiuderlo del tutto, ma «più recenti riflessioni hanno evidenziato il forte rischio che il fenomeno di ripresenti in forma spontanea e non controllata». Quindi «si tratta di pensare le forme di gestione in modo innovativo, in quanto i meccanismi più tradizionali, anche se garantiscono il controllo del fenomeno, non permettono di trattarlo nell’ambito delle politiche di contrasto all’esclusione sociale». Da qui la volontà di cercare un «processo di revisione delle modalità di gestione delle attività di libero scambio in una prospettiva di inserimento delle stesse nell’ambito delle azioni di lotta alla povertà e all’esclusione sociale».

LE OPPOSIZIONI. Critiche le opposizioni. Mimmo Carretta, consigliere del Partito Democratico, commenta con toni duri: «Come si gestiscono i problemi in epoca Appendino? Semplice: spostandoli. Con una bella delibera di Giunta, da via Monteverdi ci spostiamo a “Ponte Mosca”. Immagino dopo aver ascoltato cittadini e comitati impegnati sul territorio».