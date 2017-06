Tav, a luglio un Consiglio Comunale aperto

di G.Z.

Si svolgerà entro la fine di luglio la seduta del Consiglio Comunale aperto sul Tav. A deciderlo questa mattina la Conferenza dei capigruppo durante la quale si è raggiunto un accordo tra maggioranza e alcuni gruppi di opposizione per un confronto sul tema dell’Alta Velocità Torino-Lione.

L’accordo verrà formalizzato nei prossimi giorni con la raccolta delle firme dei 2/3 dei consiglieri, necessarie per convocare la seduta che, come detto, si svolgerà prima della pausa estiva.