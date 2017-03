“Torino fa scuola”, un progetto per la Fermi

di Bernardo Basilici Menini

«Un progetto per la scuola Fermi, un’opportunità per il quartiere». Questo il tema dell’incontro in programma per martedì 7 marzo, alle ore 18:00, alla scuola media Fermi di piazza Giacomini. L’occasione si presenta come un momento di incontro e di confronto sull’istituto scolastico e su come le iniziative attivate per questo possano avere un riverbero positivo sul quartiere.

«L’incontro sarà l’occasione per conoscere l’iniziativa e mettere in rete idee e opportunità per la scuola e per il quartiere», dicono gli organizzatori.

Tra i relatori, Federica Patti, assessora all’Istruzione del Comune di Torino, Davide Ricca, presidente Circoscrizione 8, Paola Parmentola, coordinatrice Scuola e Cultura Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, oltre che alcuni membri della Fondazione Agnelli e della Compagnia di San Paolo.