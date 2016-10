Torino, fiamme gialle in Comune. Sotto inchiesta i bilanci Gtt e Infra.To

di Bernardo Basilici Menini

E’ partita un’inchiesta della Procura di Torino e della Corte dei conti sul bilancio del 2015 del Comune di Torino. Sotto la lente degli inquirenti in particolare i conti di Gtt e Infra.To, da cui emergerebbero difformità per una cifra superiore ai 5 milioni di euro: in sostanza, dei debiti che sarebbero stati occultati. La Guardia di Finanza ha effettuato una perquisizione negli uffici dell’assessorato a seguito dell’apertura di un fascicolo per falso in atto pubblico.

Il tutto è partito da un esposto presentato dal consigliere comunale Alberto Morano, che esulta: «Sono contento che si faccia chiarezza su una vicenda imbarazzante come questo. Per il momento non commento oltre, seguo lo sviluppo delle indagini».

La complicata procedura di stesura e approvazione del bilancio rende difficile, in questo momento, una chiara assegnazione delle responsabilità. L’iter dei lavori suggerirebbe tuttavia che la preparazione del lavoro sarebbe stata fatta nella precedente consiliatura, mentre l’approvazione sarebbe avvenuta sotto la giunta Appendino.

Photo credits: Alessandro Contaldo