Torino, la giunta mette in vendita gli immobili per risanare i conti

La giunta comunale di Torino ha approvato questa mattina il piano di rientro quadriennale sugli squilibri finanziari accertati dalla Corte dei conti sul rendiconto 2015 e sul ilancio di previsione 2016-2018.

Diverse le misure prese dall’Amministrazione Appendino, tra cui la scelta di ridurre la spesa corrente, aumentare le riscossioni e non accendere nuovi mutui fino al 2019. Ma anche la decisione di un piano di alienazione degli immobili di proprietà della città. A questo proposito la Giunta ha già votato una delibera che riguarda circa 80 beni, tra palazzi, terreni e fabbricati per un valore complessivo di 73 milioni di euro. Nei prossimi quattro anni i beni immobiliari del Comune verranno dunque progressivamente messi in vendita o alienati tramite asta.

Ecco l’elenco degli immobili comunali che verranno dismessi nei prossimi anni:

