Torino Pride, rinnovate le cariche

di Bernardo Basilici Menini

Sono state rinnovate ieri le cariche del Coordinamento Torino Pride. Il nuovo consiglio direttivo, vede per la maggiore riconferme degli uscenti, ai quali è «stata rinnovata all’unanimità la fiducia», dicono dal Coordinamento.



I membri del consiglio direttivo sono adesso Alessandro Battaglia come coordinatore, Maurizio Gelatti nel ruolo di segretario, Simona Vlaic come tesoriera, Silvano Bertalot, Massimo Florio, Massimo Lanzafame, Luca Minici, Elena Trussoni, Giziana Vetrano come consiglieri.

Le intenzioni che il nuovo consiglio direttivo ha manifestato sono quelle di una continuità con il lavoro svolto fino ad ora, «Con il fine di difendere i diritti delle persone LGBT e combattere ogni forma di discriminazione».

Oltre al rinnovo del direttivo, il Coordinamento ha votato positivamente per l’ingresso in seno alla propria organizzazione del COOGEN, il Coordinamento dei genitori della Città di Torino, e di GECO, genitori e figli per i diritti LGBT.