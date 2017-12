“Torino si progetta”: arriva il portale per conoscere il futuro dell’urbanistica cittadina

di Caterina Garda

Una piattaforma online per conoscere presente e futuro dell’urbanistica di Torino. Si chiama “Torino si progetta” ed è un portale in cui l’amministrazione cittadina mette a disposizione dei torinesi informazioni su tempi, temi, procedure e avanzamento dei lavori di revisione del piano regolatore.

A presentare il progetto l’assessore all’urbanistica Guido Montanari che spiega: «Vogliamo che sia uno strumento veramente utile per far capire i nostri progetti, il nostro lavoro e le prospettive per la città».

“Torino si progetta” sarà articolato in sette aree tematiche: ambiente come risorsa, identità e bellezza, benessere e qualità della vita, giovani e città, lavoro, produzione e commercio, semplificare le regole, oltre i confini. «Torino deve anche dialogare con i comuni limitrofi, in particolare per alcuni settori come i trasporti, il verde e i servizi la pianificazione dell’urbanistica del futuro deve essere fatta oltre i confini comunali» conclude Montanari.