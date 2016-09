Trasporti disabili, respinta la richiesta di comunicazione urgente sulla vicenda

Nessuna comunicazione in Sala rossa sui presunti tagli del trasporto per disabili. Dopo la richiesta urgente che i consiglieri del Partito Democratico avevano presentato sul fatto che dal 15 ottobre il servizio potrebbe essere sospeso durante la capigruppo di venerdì arriva la doccia gelata. Ovvero, tutto viene rispedito al mittente.

Quindi lunedì prossimo né la sindaca Appendino né l’assessora competente Lapietra, che ha comunque precisato attraverso i giornali di stare lavorando a fianco dell’assessore al bilancio Rolando per reperire i fondi necessari, non ne parleranno in aula.

La questione era emersa durante la riunione della II Commissione e IV Commissione in cui si era sottolineato come le risorse economiche necessarie a pagare il servizio sarebbero terminate il prossimo 15 ottobre e per garantire il proseguo fino al 31 dicembre sarà necessario reperire i fondi da altre voci di spesa di un bilancio già in difficoltà.