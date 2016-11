Trasporto pubblico locale, in Commissione Pronello. Roberto Malanca: “Difficoltà per l’incertezza sulle risorse, ma lavoreremo per un sistema efficiente”

Cristina Pronello, presidente dell’Agenzia per la Mobilità regionale, è stata ascoltata nella seduta congiunta delle Commissioni Seconda, Prima e Servizi pubblici locali, presieduta da Damiano Carretto, con la partecipazione del presidente e amministratore delegato di Gtt Walter Ceresa, dei vertici di 5T e dell’assessora ai Trasporti Maria Lapietra.

«Insieme alla professoressa Pronello – ha spiegato il presidente della Seconda Commissione Damiano Carretto dopo i lavori – abbiamo oggi gettato le basi per impostare il lavoro sul trasporto pubblico locale, chiarendo le dinamiche sui disallineamenti di bilancio e sui processi decisionali, nonostante una programmazione passata non attenta alla domanda del servizio».

«C’è una forte situazione di difficoltà – ha aggiunto il presidente della Commissione Servizi pubblici locali Roberto Malanca – dovuta all’incertezza sulle risorse a disposizione, perfino per l’anno in corso. Stiamo lavorando per individuare un metodo di lavoro che consenta una programmazione certa e, soprattutto, tempestiva. Innanzitutto, dovremo definire i livelli minimi di servizio del trasporto pubblico locale, per poi costruire un sistema efficiente».