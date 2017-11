Ugo Nespolo replica a Luca Beatrice: “L’arte deve stare ovunque, anche in periferia”

di Giulia Zanotti

L’artista Ugo Nespolo commenta le esternazioni del presidente del Circolo dei Lettori Luca Beatrice che su Facebook a proposito del gesto vandalico nei confronti di Luci d’Artista al quartiere Vallette aveva affermato che l’arte non va portata in periferia.

«Ha detto una cosa d’impulso anche se totalmente sbagliata, e in qualche modo mi pare l’abbia riconosciuto, perché l’arte per sua natura deve stare dappertutto anche nelle periferie che ne hanno tanto bisogno» ha affermato Nespolo a margine della presentazione del calendario dell’Arma dei Carabinieri 2018 di cui ha curato un’illustrazione.

«La questione è come proponi l’arte perché se la metti senza preparazione in un contesto che non la capisce e magari, addirittura, si sente disturbato, può essere un problema – ha proseguito Nespolo – l’importante è educare le persone prima e questo purtroppo è quello che manca in Italia, la nazione che ha il patrimonio artistico più importante».