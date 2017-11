Una scala per due: Appendino e Giordana sempre “collegati”. E lui è già in lista per diventare PO

di Andrea Doi

Una scala che ha le funzioni di cordone ombelicale. Già, l’ormai ex capo di Gabinetto della sindaca Paolo Giordana non si è poi allontanato così tanto da Chiara Appendino. Anzi, in “linea d’aria” è ancora più vicino alla sindaca.

Il nuovo ufficio dell’ex capo di gabinetto è collocato nella porzione di Palazzo Civico vicina a via Corte d’Appello nel settore “Vice Coordinamento della Dirigenza” alla quale è assegnato. È al quarto piano ed è collegato tramite una scala secondaria agli uffici dell’assessore al Bilancio Sergio Rolando (terzo piano) e ancora più sotto agli uffici della sindaca.

Giordana percorre su e giù “la scala del potere“, mentre si gode il nuovo incarico. Infatti, il capo del personale, Beppe Ferrari, lo ha messo in questo ufficio: non proprio la penitenza che lo stesso gruppo del Movimento 5 Stelle si sarebbe aspettato, dopo che era stato intercettato mentre chiedeva all’amministratore delegato di Gtt, Walter Ceresa, di togliere una multa ad un amico. (http://www.nuovasocieta.it/metropoli/intercettazioni-gtt-giordana-si-e-dimesso/)

Ma ciò che sembra interessare veramente l’ex sindaco ombra, oggi tornato ad essere un semplice dipendente comunale, è il concorso per PO.

Infatti è stato ammesso al bando per “il percorso formativo per il ruolo di Posizione Organizzativa in area amministrativa sociale e tecnica”. Un bando che dà la possibilità di venire inseriti, se idonei, in un elenco, valido per tre anni, utilizzato per coprire le posizioni organizzative rimaste vacanti.

Per arrivare a questo Giordana dovrà frequentare il corso di formazione e poi ci sarà una commissione giudicatrice che determinerà se il percorso del candidato è valido.